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BAE'den Sudan'da silah desteği sağladığı iddialarına yalanlama
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13 Ağustos 2023 Pazar 23:05:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 23:05:00

BAE'den Sudan'da silah desteği sağladığı iddialarına yalanlama

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan'da çatışan taraflardan birine silah sağlandığı haberlerini yalanladı. BAE Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çatışan taraflardan birinin tarafını tuttuğu ve ona silah sağladığı iddialarının gerçek dışı olduğunu vurguladı.

BAE, Sudan'da ordu ile hükümetin isyancı ilan ettiği paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan iç savaşta taraflardan hiçbirine silah desteği verilmediğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Abu Dabi yönetiminin, "Sudan'da çatışan taraflardan birinin tarafını tuttuğu ve ona silah sağladığı" yönünde medyada yer alan haberleri yalanladı.

Açıklamada, BAE'nin, çatışmaların başladığı tarihten bu yana Sudan'daki taraflardan hiçbirine silah ya da mühimmat sağlamadığı ifade edildi.

Sudan'da hiçbir tarafın tutulmadığı ve çatışmaların başladığı tarihten bu yana taraflara ateşkes ve diyalog çağrısı yapıldığı kaydedilen açıklamada, bunun gerçekleşmesini hedefleyen çabaların da desteklenmesine devam edileceği aktarıldı.

Öte yandan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "BAE'nin dediğini dinle, onun hakkında bazılarının dediklerini dinleme. Devletin yaptığı açıklama açık ve net. Sudan'da kimsenin safını tutmuyoruz ve kimseye silah vermiyoruz. Bizim önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm ortamının hazırlanması." ifadesini kullandı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Etiketler : BAE yalanlama silah iddiası Sudan çatışma
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