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11 Haziran 2023 Pazar 17:12:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 17:12:00

BAE Ekonomi Bakanı Tavk el-Merri, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir aşamasına tanık olduğunu belirtti.

BAE Ekonomi Bakanı Berri ülkesinin resmi ajansı WAM'a yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Al Nahyan'ın dün gerçekleşen Türkiye ziyaretinin mevcut ortaklığın gidişatına güçlü bir ivme kazandırdığını kaydeden Berri, "BAE-Türkiye ilişkileri, kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir aşamasına tanık oluyor." ifadelerini kullandı.

Berri, BAE-Türkiye ekonomik ilişkilerinin bölgenin ve dünyanın tanık olduğu çeşitli değişimlere rağmen son yıllarda büyüme ve gelişimini sürdürmeyi başardığını belirtti.

Söz konusu başarının iki ülkenin gelecek vadeden ekonomik potansiyeli, coğrafi konumu ve Avrupa, Asya, Afrika pazarları ile olan bağlantısıyla ilişkisine vurgu yapan Berri, "İki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte, ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatları bakımından zengin, umut verici bir gelecek bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında 3 Mart'ta imzalanan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, BAE ekonomisinde yaklaşık 25 bin, Türk ekonomisinde ise 100 bin istihdam oluşturması bekleniyor.

BAE DEVLET BAŞKANI AL NAHYAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşılamış, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u incelemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüşmüştü.

Al Nahyan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, Erdoğan ile görüşmesinde iki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi ve ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi ele aldıklarını ifade etmişti.

Etiketler : bae türkiye ekonomi
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