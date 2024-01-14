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BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan Başkan Erdoğan'a başsağlığı telefonu
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14 Ocak 2024 Pazar 15:40:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 15:40:00

BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan Başkan Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Al Nahyan, askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede, Al Nahyan terör saldırısında hayatını kaybeden askerlerimiz nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da görüşmede karşılıklı olarak ifade edildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bae muhammed bin zayed al nahyan terör saldırısı başsağlığı mesajı
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