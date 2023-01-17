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17 Ocak 2023 Salı 12:44:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 12:44:00

Babacan'ın BAYKAR'a yönelik iftirası... İletişim Başkanı Altun: Tehditlere asla kulak asmayacağız

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın BAYKAR'a yönelik iftirasına ilişkin "Yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Tehditlere asla ve asla prim vermiyoruz, kulak asmıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da 'Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasından öne çıkanlar...

Bugün, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu gayreti, barış diplomasisini tüm dünya görüyor, takdir ediyor.

Türkiye sanayileşmede çok önemli mesafe kat etmiştir

Savunma sanayii ihracatı yapan güçlü bir ülkeyiz

(Babacan'ın BAYKAR'a yönelik iftirası) Yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Tehditlere asla ve asla prim vermiyoruz, kulak asmıyoruz

Türkiye artık kendi silahını, tankını, helikopterini, İHA'sını üreten güçlü bir ülke konumuna gelmiştir. Bu başarılarımızın Türkiye karşıtlarını rahatsız ettiğini çok iyi biliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fahrettin altun türkiye yüzyılı ali babacan baykar
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