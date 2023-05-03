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03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:15:00

Babacan'dan skandal açıklamalar: YPG/PYD'ye terör örgütü diyemedi

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'ye terör örgütü diyemedi. Babacan, "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynı mı? Olabilir... Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var." ifadesinde bulundu.

7'li koalisyonun ortaklarından Ali Babacan, YouTube'da Babala TV kanalında yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programında skandal açıklamalarda bulundu.

Babacan'a "Suriye'nin kuzeyinde terör devletine müsade edecek misiniz?" sorusu

Terör örgütleriyle ilgili dolambaçlı bir cevap veren Babacan, PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirse de aynı şeyi Suriye uzantısı YPG/PYD için söyleyemedi.

YPG/PYD'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

Babacan, "Terörü bir kenara ayırmamız lazım. Terör herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. PKK bir terör örgütüdür. ABD de Avrupa da bunu bu şekilde tanımlamış durumda." dedi.

Soruyu soran vatandaşın "PYD de YPG de" uyarısının ardından sözlerine devam eden Babacan, "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynı mı? Olabilir... Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var. Bu sadece bizim özel tanımımız değil uluslararası bir tanımı var. Bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz. Terörle mücadele etmek sadece silahla olmuyor." şeklinde konuştu.

Etiketler : 7'li koalisyon Ali Babacan Babala TV
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