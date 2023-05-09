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09 Mayıs 2023 Salı 07:32:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 07:32:00

Babacan ve Davutoğlu'na Akşener şoku! "Küçük partilere bakanlık yok"

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Seçimlere 5 gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 7'li koalisyonu karıştıracak açıklamalar geldi. Bir televizyon programı katılarak bakanlık pazarlıkları hakkında konuşan Akşener, "CHP ile İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre görev dağılımı yapılır. CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez. Oy oranına göre bakanlık dağılımı yapılacak." ifadelerini kullandı. Akşener'in bu açıklamaları 7'li koalisyonun 'küçük' ortakları DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi cephesinden tepkilere neden oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7'li koalisyon arasındaki bakanlık pazarlıklarının oy oranına göre yapılacağını açıkladı.

Bir televizyon programına katılarak 7'li koalisyon arasındaki bakanlık pazarlıkları hakkında konuşan Akşener, anketlerde dahi görünmeyen DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"OY ORANINA GÖRE BAKANLIK DAĞILIMI YAPILACAK"

Akşener, seçimleri kazanmaları durumunda Millet İttifakı arasındaki bakanlıkların nasıl paylaşılacağını anlattı.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

CHP ile İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre görev dağılımı yapılır. CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez.

Oy oranına göre bakanlık dağılımı yapılacak.

İçişlerinin karşılığı Adalet Bakanlığı'dır. Dışişleri'nin karşılığı Milli Savunma Bakanlığı'dır. Milli Eğitim'in karşılığı Sağlık Bakanlığı'dır.

'KÜÇÜK' ORTAKLAR ÇOK KIZACAK!

Akşener'in bu açıklamalarına, 7'li koalisyonun 'küçük' ortakları DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti cephesinden ne cevap geleceği merak konusu oldu.

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partisi'nin oy oranları, seçimlere ilişkin yapılan anketlerde dahi görünmemişti.

Etiketler : Meral Akşener İYİ Parti 7'li koalisyon DEVA Gelecek Saadet Demokrat Parti
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