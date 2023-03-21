6'lı masanın Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ve geçtiğimiz günlerde satışa çıkan elektrikli otomobili Togg hazımsızlığı sürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerli elektrikli otomobil Togg'u hedef alarak "Yerli otomobil denmesine taraftar değilim" dedi. Babacan, Dizaynını bile yurt dışına yaptırdığınız pek çok parçasını dışarıdan ithal ettiniz. Baktığınızda yerli parçası yada katma değer oranı sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememeniz lazım." dedi.

"YERLİ OTOMOBİL DENMESİNE TARAFTAR DEĞİLİM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında konuşarak, kısa süre önce piyasaya çıkan ve ön siparişleri alınan yerli elektrikli otomobil Togg'u hedef aldı.

Babacan, "Yerli markaya yerli otomobil denmesine çok taraftar değilim. Çünkü doğru ifade etmiyor. Dizaynını bile yurt dışına yaptırdığınız pek çok parçasını dışarıdan ithal ettiniz. Baktığınızda yerli parçası yada katma değer oranı sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememeniz lazım ama yerli marka tespiti doğrudur." dedi.

"DOKUNACAĞIZ"

Babacan, milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve savunma sanayiinde bir devrim yaratan İHA/SİHA'ları hedef almıştı.

BAYKAR tarafından üretilen İHA/SİHA'ları hedef alan Babacan, "Kimse kusura bakmasın, dokunacağız!" demişti.

Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına katılan Babacan, İHA'lara yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu projede öyle bir hale getirildi ki 'bu çok kutsal, dokunulmaz', 'dokunanı mahvederiz' falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar"

"YÜZDE YÜZ YERLİ DİYE BİR ŞEY YOK"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2015 yılında yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

2015 yılında bir televizyon programına katılarak yerli otomobil hakkında konuşan Babacan, "Yüzde 100 şu ülkenin malı diye bir şey yok. Önemli olan bütün bunların yöneticisi, işin sahibi olabilmek" ifadelerini kullanmıştı.

Babacan, yerli otomobil üretimi hakkında şu konuşmayı yapmıştı:

"Uçakta, otomobilde olsun Türkiye'nin artık kendi markasını, yerli üretimini gerçekleştirmesi önemlidir. Yerli derken, artık dünyada yüzde 100 şu ülkenin malı diye bir şey yok. Teknolojide küreselleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Önemli olan bütün bunların yöneticisi, işin sahibi olabilmek."