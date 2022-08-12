Baba özlemi

Geçtiğimiz aylarda vefat eden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın sosyal medya hesabından özlem dolu bir paylaşımda bulundu. Ağabeyi Kaan ve babası Cüneyt Arkın ile çocukluk yıllarına ait fotoğrafını yayınlayan Murat Arkın "Ne muhteşem bir geceydi... Daha dün salıncakta otururken diyordum; 'Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni!' diye... Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşle yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda" sözleriyle duygulandırdı.

