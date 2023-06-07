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CHP'li Özgür Özel'i terleten 'Kılıçdaroğlu' sorusu
07 Haziran 2023 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 09:30:00

Baba-oğul savaşı sürüyor! İmamoğlu'na yakın duran tasfiye edilecek

Kaynak: Yeni Şafak

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Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de liderlik kavgası büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Baba-oğul gibiyiz' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere MYK'da yer vermemişti. Son olarak, il ve ilçe teşkilatlarında İmamoğlu ile dirsek temasındaki isimlerin de kurultay sürecinde tasfiye edileceği ifade ediliyor.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı mücadelesini ise kazanmak istiyor. Kılıçdaroğlu, MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlere yer vermemişti. İl ve ilçe teşkilatlarında İmamoğlu ile dirsek temasındaki isimlerin de kurultay sürecinde tasfiye edileceği belirtiliyor.

Seçimlerdeki hezimetin ardından CHP'de başlayan üstü örtülü liderlik kavgası büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu çekişmesinde sıra teşkilatlara geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teşkilatta nabız yoklamasına ilk etapta sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongre sürecini bekliyor. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun dirsek temasına geçtiği isimleri aday göstermeyeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun teşkilatları kendisine bağlaması bu planın ilk adımı olarak gösteriliyor.

PERDE GERİSİNDE MÜCADELE

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından "baba-oğul" arasındaki liderlik hesapları kamuoyuna açık olmasa da perde gerisinde hızlandı. Seçimlerin kaybedilmesinin ardından açıktan liderlik için mesaj vermese de İmamoğlu'nun dolaylı yoldan bu hedef için işi sıkı tuttuğu iddia ediliyor. Bu çerçevede teşkilatlar ile dirsek temasına geçtiği ileri sürüldü. İmamoğlu'nun kendisine yakın İstanbul teşkilatları başta olmak üzere Anadolu'dan farklı il ve ilçelerden teşkilatların nabzını tuttuğu öğrenildi.

KONGRE SÜRECİNDE SET ÇEKECEK

İmamoğlu, sessiz bir şekilde olası liderlik yarışına hazırlanırken ilk çalımı ise Kılıçdaroğlu tarafından yeni MYK'da yedi. Kendisine yakın hiçbir isim MYK'ya giremedi. Kulislerde İmamoğlu'nun olası adaylığının önünü kesmek için ise ikinci hamlenin teşkilatlar düzeyinde yapıldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun lehine olan mevcut delege yapısını korumak ve potansiyel İmamoğlu destekçilerine kongre sürecinde set çekecek. Bu çerçevede İmamoğlu'nun nabızlarını yokladığı isimlerin kurultay sürecinde tasfiye edileceği ileri sürüldü.

KAFTANCIOĞLU NE OLACAK?

Teşkilatları kendisine bağlaması Kılıçdaroğlu'nun yeni ve sağlam delege yapısı ve olası fireleri önleme için ilk adım olarak değerlendirilirken, MYK'da uygulanan formülü il ve ilçe yönetimlerine da yansıtacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun yapılanmasından rahatsız olduğu İstanbul teşkilatı hakkında ne yapacağı merak konusu oldu. İstanbul'daki parti örgütlerinde; parti yönetiminden uzaklaştırılan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu'nun daha etkili olduğu biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun teşkilatlara neşter atma hazırlığı "Canan Kaftancıoğlu ne olacak?" sorusunu beraberinde getirdi.

ÇEVİKÖZ'ÜN YERİNE NAMIK TAN

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı getirdi. Söz konusu görevi daha önce Ünal Çeviköz yürütüyordu.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı yarışı Kemal Kılıçdaroğlu Ünal Çeviköz Ekrem İmamoğlu
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