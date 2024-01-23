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23 Ocak 2024 Salı 07:04:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 07:04:00

Baba oğul aynı takımda

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Mersin Süper Amatör Lig B Grubu ekiplerinden Kuvayi Milliyespor'da oynayan Eyyüp Özdemir (43), kendisi gibi futbola meraklı oğlu Berkan'ı 6 yıl önce antrenmanlara götürmeye başladı.

Altyapıda yetiştikten sonra lige adım atan Berkan, babasının top koşturduğu takımda forma şansı buldu. Savunma oyuncusu baba ile 16 yaşındaki sol kanat oğlu, takımlarının üst liglere çıkması için antrenman ve maçlarda birlikte ter döküyor.

Etiketler : mersin takım futbol
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