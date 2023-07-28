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28 Temmuz 2023 Cuma 07:21:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 07:21:00

Azra siber kahraman olacak

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LGS'de sadece 1 yanlış yaparak 497 puan alan Azra, özel okullardan gelen yüzde 100 burs tekliflerini reddederek Pendik Teknokent içinde bulunan devlete ait Siber Meslek Lisesi'ni seçti. Azra'nın hedefi ise uzayın bilinmeyenleri keşfetmek.

LGS'de sadece 1 yanlış yaparak 497 puan alan Azra, özel okullardan gelen yüzde 100 burs tekliflerini reddederek Pendik Teknokent içinde bulunan devlete ait Siber Meslek Lisesi'ni seçti. Azra'nın hedefi ise uzayın bilinmeyenleri keşfetmek.

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Kartal Biltek Koleji'nde okuyan 13 yaşındaki Azra Delibalta, LGS'de 1 yanlış yaparak 497 puan aldı. Azra, İstanbul'daki pek çok liseye puanı yettiği halde 4 yıl önce Pendik'te açılan Siber Meslek Lisesi'ni seçti. Uzay ve havacılık konularına merakının olduğunu söyleyen Azra devlet lisesini seçmiş olmaktan mutlu. "Sınava hazırlanma sürecinde bol bol test çözdüm" diye Azra Delibalta "Birçok kitap takip ettim. Sistemli çalıştım" dedi.

DÜNYANIN KAPILARINI AÇACAK!

Daha önce Teknopark'ı ziyaret ettiğinde ortamından çok etkilendiğini belirten Azra şöyle devam etti: "Özellikle uzay ve havacılık ile ilgili mühendislik dallarını ilgi duyuyorum. Siber lise ile bu dünyanın kapılarını açabileceğini düşünüyorum. Sınavdan sonra pek çok okuldan burs teklifi aldım. Ancak ben devlet lisesi olan siber liseyi seçtim. Üstelik Teknopark içerisinde pek çok firmada bulunuyor. Bu benim için çok büyük bir avantaj." BÜLENT ŞANLIKAN

Etiketler : Azra siber kahraman olacak LGS' Siber Meslek Lisesi
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