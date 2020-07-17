Ermenistan'a büyük gözdağı! SiHA'larımız emrindedir

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17 Temmuz 2020 Cuma 12:16:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 12:22:00

Azeri komutanlarla görüşen İsmail Demir: SİHA'larımız ve füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir

Kaynak: AA

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Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Mustafayev ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tahirov'la görüşen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Savunma sanayiimiz SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir!' dedi.

T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, önemli görüşmeyi Twitter'dan duyurdı. Demir açıklamasında şunları söyledi:

"Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u misafir ettik.

İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük.

Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!

Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir Millet İki Devlet! "

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