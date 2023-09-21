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21 Eylül 2023 Perşembe 10:56:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 10:56:00

Azerbaycan ile Ermenistan arasında görüşme başladı!

Kaynak: AA

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Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki kritik görüşme başladı.

AA'da yer verilen habere göre, bu tarihi görüşme, Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılıyor.

Müzakerelere, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katılıyor. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer alıyor.

Karabağ ve Güney Kafkasya'daki durumu yakından ilgilendiren görüşmeyi, Azerbaycan ve Türk basınının yanı sıra çok sayıda yabancı gazeteci de takip ediyor.

Görüşmenin ana gündemini, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu oluşturuyor.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

Etiketler : azerbaycan yetkilileri entegrasyon süreci ermeni nüfusu
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