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16 Şubat 2023 Perşembe 17:10:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 17:10:00

Azerbaycanlı uzman, gelişmiş görüntüleme cihazıyla 14 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Azerbaycan'dan gelen Ceyhun Halilov, gelişmiş enkaz altı görüntüleme cihazıyla 14 kişinin kurtarılmasına destek verdi.

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Ceyhun Halilov, Bakü'de, depremi haber alır almaz Türkiye'ye gitmek üzere kurumlara başvurduğunu söyledi.

Ukrayna'daki Ulusal Savunma Üniversitesinden mezun olduğunu, enkaz altı görüntüleme sistemleri konusunda Türkiye'de de eğitim aldığını kaydeden Halilov, deprem bölgesinde görevlendirilmek için yaptığı başvurudan hızlı sonuç alamaması üzerine kendi imkanlarıyla yola çıktığını anlattı.

Uçuşların iptal olması nedeniyle bir gece havaalanında yattığını, bulduğu ilk uçakla Ankara'ya geldiğini söyleyen Halilov, 8 Şubat'ta kara yoluyla ulaştığı Kahramanmaraş'ta Beşir Derneği Arama Kurtarma ekibiyle birlikte görevlendirildiğini aktardı.

Kullandığı enkaz altı görüntüleme cihazının gelişmiş özelliklerinin bulunduğunu dile getiren Halilov, iki kamera ve akustik ses kaydedicisinden oluşan sistemin enkaz altındaki durumu gösterebildiğini, enkaz altındakilerle karşılıklı iletişim olanağı sunduğunu ifade etti.

Enkaza ilk kendisinin girdiğini, yakın noktalar için endoskopik kamera, derinler için gigra kamerayla görüntüleme yaptığını anlatan Halilov, iletişim kurabilmesi halinde enkaz altındakilere yanlarında kimsenin olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Enkazda yaptığı tespitleri AFAD ve arama kurtarma ekipleriyle paylaştığını dile getiren Halilov, ilk olarak 9 Şubat'ta bir enkazdan 17 yaşındaki kızın kurtarılmasında aktif rol aldığını dile getirdi.

Görev yaptığı ekiplerle başarılı koordinasyon sağladıklarını dile getiren Halilov, 14 kişinin enkazdan kurtarılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Bir can daha bulma umuduyla uyumadan görev yaptığını vurgulayan Halilov, "Türkiye'nin kederi bizim kederimizdir, sevinci de bizim sevincimizdir. Hakikaten çok üzülüyorum, size sabır diliyorum. Elimizden ne gelirse yanınızdayız, sonuna kadar buradayız." dedi.

Etiketler : azerbaycanlı uzman ceyhun halilov enkaz deprem kahramanmaraş

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