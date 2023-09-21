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21 Eylül 2023 Perşembe 09:47:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 09:47:00

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun perde arkası

Kaynak: Sabah

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Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun perde arkasını anlatan uzmanlar Azerbaycan'ın bir terör koridoru istemediği için operasyon başlattığını ifade etti.

Ermeniler tarafından 1993'te büyük bir vahşetle işgal edilen Karabağ topraklarını, tam 27 yıl sonra Türkiye'nin desteğiyle 44 günlük bir askeri operasyonla kurtaran Azerbaycan'ın, bölgede yeniden antiterör operasyonları başlatmasının perde arkasını uzmanlar anlattı

ERMENİSTAN SÜRECİ SABOTE ETTİ

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Laçin Koridoru, insani yardım açısından açık tutuldu. Fakat Ermenistan tarafı bu koridoru istismar etti. Koridordan, silah kaçırdı. Terörist soktu. Bölge halkını kışkırttı. Azerbaycan, Ermeni tarafının kirli işleri noktasında tüm dünyayı uyardı. Kontrol noktalarının görevini yapmadığını söyledi." dedi. Azerbaycan'ın bölgede kendi kontrol noktalarını oluşturduğunu kaydeden Başbuğ, "Bunun üzerine Ermenistan yaygara kopardı. 'İnsani yardımı engelliyorlar' diye algı operasyonu yürüttü. Yetmedi askeri yığınak yaptı. Azerbaycan da gerekli tedbirleri aldı. Rusya bölgedeki hakimiyetini kaybetti. O boşluğu ABD doldurmak istiyor. Ermeni tarafıyla yapılan tatbikatlar bunun göstergesi. Bir tarafta da İran var. İran, Azerbaycan aleyhine olan her şeyi kendi lehine sayıyor. Güçlü bir Türk dünyası istemiyor. Azerbaycan, terör koridoruna müsaade etmediği için operasyonlar başladı." ifadelerini kullandı.

10 BİN SİLAHLI ERMENİ ÇETECİ

Askeri Stratejist Emekli Kurmay Albay Eray Güçlüler de yaptığı açıklamada, "Ermenistan o bölgede 10 bin silahlı çeteci bulunduruyordu. Cephane yığınağı vardı. Bölgede terör yaratarak, güvenliksiz bir durum oluşturmaya çalışıyorlardı. Planları bölgeyi istikrarsızlaştırmaktı. Karabağ'ı özerk bir statüye kavuşturmak ve sonrasında Ermenistan'a bağlamak istiyorlardı" dedi. Azerbaycan'ın zamanında müdahale ettiğini kaydeden Güçlüer, "10 bin silahlı çetecinin esas hedefi Azerbaycan toprağıydı. Azerbaycan'a saldırı hazırlığı içindeydiler. Azerbaycan hükümeti zamanında bir müdahalede bulundu. Geç kalmadı. Bu harekat zorlayıcı diplomasinin önünü açar." dedi.

Etiketler : Ermeniler Albay Eray Güçlüler Askeri Stratejist Emekli Kurmay
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