VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti
Depremin 248. saatinde kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Depremde yıkılan binayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan müteahhit tutuklandı
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Elbistan'a içme suyu verilmeye başlandı
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdü
AFAD, Deprem Bilgi Destek Merkezi kurdu
İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın inşaat mühendisi tutuklandı
Enerji şirketleri depremin yaralarını sarmak için seferber oldu
OHAL ilan edilen illerde sağlık ve yargı alanlarında alınan tedbirler TBMM'de
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
Azerbaycan'dan insani yardım malzemeleri taşıyan tren Türkiye'ye yola çıktı
Depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu
Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde
SunExpress, deprem bölgesinden yaklaşık 12 bin kişiyi tahliye etti
Cezayir Kızılayı: Deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar Türkiye'ye yardıma hazırız
Adalet Bakanlığı depremde yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.551 saat 53 dakika uçtu
Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı
Türk Kızılay deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini paylaştı
Sismik izolatör teknolojili hastaneler ve dayanıklılığı artırılan okullar İstanbul'un güvenli limanl...
Anadolu Port, insani yardım yüklü bir gemi daha yola çıkacak
Başkan Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
16 Şubat 2023 Perşembe 14:40:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 14:40:00

Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Azerbaycan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan 2 uçak, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne indi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye yurt dışından yardımlara devam ediliyor.

İlk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına da destek olan Azerbaycan'dan gönderilen 2 kargo uçağı, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na geldi. Böylece "kardeş ülke" Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan uçak sayısı 12'ye yükseldi.

Uçaklardan birinde 1000 ısıtıcı ve 891 çadır, diğerinde 14 bin 700 giysi ve 759 çadırın bulunduğu öğrenildi.

İnsani yardım malzemeleri, uçaklardan indirilerek "hava yardım koridoru"nun olduğu bölgeye taşındı.

İncirlik Hava Üssü'ne gönderilen yardım malzemeleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait çok sayıda helikopter ve kargo uçağıyla depremden etkilenen illere naklediliyor. Sevkiyata, ABD'ye ait askeri helikopterlerle destek sağlanıyor.

Etiketler : azerbaycan insani yardım deprem incirlik hava üssü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX