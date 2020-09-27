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27 Eylül 2020 Pazar 14:21:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 14:21:00

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahimoğlu: Saldırılar kabul edilemez, bunun bedelini ödeyecekler

Kaynak: DHA

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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu, Ermenistan saldırısını CNN TÜRK ekranında değerlendirdi. İbrahimoğlu,"PKK ve Asala gibi terör örgütleri bölgeye yerleştirilmeye çalışılıyor" dedi. Ermenistan'ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirten Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahimoğlu, Erivan yönetimi bu saldırının bedelini ödeyecektir. Dünya bu saldırgan tutuma karşı seyirci kalmamalı" dedi.

Ermenistan’ın aralıksız provokatif eylemlerini Güney Kafkasya’da tansiyonu yeniden yükseltti. Azerbaycan, Erivan’a yönelik uyarılarını daha da sertleştirdi.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın provakatif eylemlerine bir yenisini daha eklendiğini ifade ederek, “ Erivan yönetimi tarafından sivillerimize ve askerlimize yönelik saldırılarda şehit düşen askerimiz ve sivillerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev’in de halkımıza seslenmiş olduğu mesajda Ermenistan, gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırının bedelini ödeyecektir. Ermenistan binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurdu. Gerilimi arttırma çabasındadır. Erivan yönetimi, Asala, terör örgütü PKK gibi terör unsurlarını ülkesine yerleştirdi. Ermenistan’ın provakatif eylemlerini arttırdığını bir kez daha gördük. Bu saldırı karşılıksız kalmayacaktır. Bu saldırgan tutuma dünya seyirci kalmamalı. Kardeş ülke Türkiye ilk tepkisini ortaya koymuş, ilk destek de Türkiye’den gelmiştir. Dünya Ermeni tahrikleriyle bir kez daha karşı karşıya kalmıştır” dedi.

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