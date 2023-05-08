CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" ve "Hayatımın projesi" ifadeleriyle tanıttığı planında, halihazırda kullanılan tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandıracaklarını söyledi. Yabancı basına verdiği demeçlerle sık sık Batı başkentlerine iş birliği mesajı yollayan Kılıçdaroğlu, 'Hayatımın projesi' diyecek kadar ileriye götürdüğü vaadini 7'li Masa'nın günlerdir hazırlandığı İstanbul mitinginden sonra gece yarısı sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun 'Türk Yolu' olarak adlandırdığı projenin 2013 yılından bu yana var olan ve 2020'den beri de kullanılan 'Yol Kuşak' projesinin Orta Asya'ya kadar uzanan kısmı olduğu görüldü.

CHP'NİN ROTASINI İRAN VE ERMENİSTAN MI BELİRLEDİ?

Kılıçdaroğlu'nun vadettiği projedeki güzergah, Kafkasya'da dengeleri değiştiren Karabağ zaferinin ardından, Bakü ve Ankara'nın açılması için yoğun çaba sarf ettiği ve Türkiye'nin sadece Azerbaycan ile değil, tüm Orta Doğu ile ticaret hacminin artmasına olanak sağlayacak Zengezur Koridoru'ndan da geçmemesi dikkat çekti. Haritada, İran'dan iki kent Tebriz ve Tahran da duraklar arasında gösterildi. Kılıçdaroğlu'nun projesi akıllara "Rotasını İran ve Ermenistan mı belirledi?" sorularını getirdi.

AZERBAYCAN'I SAYMADI

Azerbaycan ile İran arasında bir süredir devam eden diplomatik kriz henüz yatışmamışken, Kılıçdaroğlu'nun 'Türk Yolu' olarak İran'ı göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Türkiye ile Orta Asya arasındaki ticaretin Azerbaycan üzerinden geçmesini engellemek, böylece var olan ekonomik pastanın Türki ülkeler arasında bölüşülmesini içeren plana alternatif rota çizmekle kalmayan Kılıçdaroğlu, Orta Asya'dan Türkiye'ye akacak olan gelire Türk olmayan bir ortak ekliyor.

KARŞI ÇIKTIKLARI YOLU KULLANACAKLAR

CHP'nin karşı çıktığı altyapı ve ulaştırma çalışmalarının da öne çıktığı 'Türk Yolu' projesinde Marmaray ve Avrasya Tüneli özel bir öneme sahip olacak. Kılıçdaroğlu'nun kendi projesi olarak benimsediği 'Kuşak Yol Hattı'nın Avrupa çıkan kapıları olan bu iki büyük projeye CHP şiddetle muhalefet etmişti. Kılıçdaroğlu'nun Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmadan bu projeyi nasıl hayata geçireceği merak konusu oldu.

ONLARCA SEFER YAPILDI

İhracat treni, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat ederek bugüne kadar onlarca sefer gerçekleştirdi. Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmıştı. TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen trenler, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırma kapasitesine sahip.

ZENGEZUR'U YOK SAYMAK İSTİYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin var gücüyle açmaya çalıştığı koridoru baypas eden vaadi, Ermenistan ve İran için büyük bir fırsat gibi görünüyor. CHP liderinin açmak istediği ve Azerbaycan'ın olmadığı yolun 'dünyanın yükselen gücü olan Türk Devletleri Teşkilatı'nı da tasfiye etme hamlesi' olabileceği de konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ayşegül Ketenci, bölgeye dair yaptığı değerlendirmede, "Kendini bölgesel bir güç olarak gören İran, Zengezur'un açılmasıyla Ermenistan ile bağlantısının kopması sebebiyle Karadeniz'e çıkışının engelleneceğini öngörüyor" dedi.

GÜNAYDIN SEN TRENİ KAÇIRMIŞSIN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, var olan bir projeyi seçim vaadi olarak sunan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Karaismailoğlu, "Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu hattını, Yeni İpek Yolu'nu biz hayata geçirdik. Habur'dan Basra Körfezi'ne demiryolu ve otoyol bağlantısı sağlıyoruz. Bazılarının hayalleri bizim yaptıklarımıza erişemiyor!" dedi.