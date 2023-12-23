Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı: Şehitlerimize rahmet diliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

'Pençe-Kilit' operasyon bölgesinde kardeş Türkiye'nin çok sayıda şehit vermesi bizi derinden üzdü." açıklamasını yapan Bayramov, "Bu acı günde şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"



Bayramov, Türkiye'nin yanında oldukları mesajını verdi:

"Kardeşlerimizin terör tehdidine karşı verdikleri haklı mücadelede her zaman yanındayız."