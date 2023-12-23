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23 Aralık 2023 Cumartesi 23:09:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 23:09:00

Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı: Şehitlerimize rahmet diliyoruz

Kaynak: TRT Haber

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde şehit düşen 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. "Bu acı günde şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz" diyen Bayramov, "Kardeşlerimizin terör tehdidine karşı verdikleri haklı mücadelede her zaman yanındayız" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

'Pençe-Kilit' operasyon bölgesinde kardeş Türkiye'nin çok sayıda şehit vermesi bizi derinden üzdü." açıklamasını yapan Bayramov, "Bu acı günde şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Bayramov, Türkiye'nin yanında oldukları mesajını verdi:

"Kardeşlerimizin terör tehdidine karşı verdikleri haklı mücadelede her zaman yanındayız."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">"Pençe-Kilit" əməliyyatı zonasında qardaş #Türkiyə|nin çox sayda şəhid verməsi bizi dərindən kədərləndirdi. <br><br>Bu kədərli gündə Şəhidlərimizə rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik. <br><br>Terror təhdidinə qarşı apardığı haqlı mübarizədə daim qardaşlarımızın yanındayıq. ����-����@HakanFidan</p>&mdash; Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) December 23, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : azerbaycan terör şehit
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