Azerbaycan'dan Rusya'ya tepki: Son verin

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08 Mart 2022 Salı 10:51:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 10:51:00

Azerbaycan'dan Rusya'ya: Dağlık Karabağ ifadesi kabul edilemez

Kaynak: DHA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın “Dağlık Karabağ” ifadesini kullanması 'kabul edilemez' olarak nitelendirilirken, Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adında bir bölgenin mevcut olmadığı vurgulandı.

AZERBAYCAN, (DHA) - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya gönderilen insani yardımla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Dağlık Karabağ' ifadesinin kullanılmasının kabul edilemez olduğu duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu tür açıklamaların Azerbaycan-Rusya ilişkilerine zarar verebileceğini belirtti.

Azerbaycan'da 'Dağlık Karabağ' isimli bir idari ve bölgesel bir birimin bulunmadığını belirten Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın dünkü açıklamasında "Rusya Federasyonu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve sınırlarının dokunulmazlığına desteğini üst düzey açıklamalarla defalarca ilan etti. Ayrıca bu pozisyon iki ülke arasında imzalanan ilgili belgelerde de teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN-RUS İLİŞKİLERİNE ZARAR VEREBİLİR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına şöyle devam etti;

"Bu tür açıklamalar Azerbaycan-Rus ilişkilerine zarar verebilir ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında durumun daha da kötüleşmesine yol açabilir. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığını Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunmayan idari ve bölgesel birimler adı altında ülkemizin egemen topraklarına atıfta bulunma uygulamasını durdurmaya çağırıyor."

Etiketler : Azerbaycan Savunma Bakanlığı Rus barış güçleri Azerbaycan Cumhuriyeti
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