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03 Ekim 2023 Salı 22:45:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 22:45:00

Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın sözlerine sert tepki

Kaynak: AA

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Azerbaycan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Hacızade, Colonna'nın Ermenistan'da Karabağ ile ilgili dile getirdiği "sahte abluka" ve "zorla yerinden edilme" söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti.

Hacızade, "(Colonna'nın) 'Fransa her zaman Ermenistan'ın yanındadır' açıklaması, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesini düşürdü." ifadelerini kullandı.

Colonna, Erivan'daki temaslarında Karabağ'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Azerbaycan'ı suçlamıştı.

Etiketler : spot açıklama tepkisi dışişleri bakanı
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