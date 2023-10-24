VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
24 Ekim 2023 Salı 12:15:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 12:15:00

Azerbaycan'daki "Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı" savaş sahnelerini aratmadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da düzenlediği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü'nde temsili düşman hedefleri Türk F-16'ları ve Bayraktar TB2 SİHA'larla yapılan isabetli atışlarla imha edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılan tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"ne Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzon katıldı.

Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında gerçekleştirilen "Seçkin Gözlemci Günü"nde yapılan görevler, gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Tatbikat, Türk ve Azerbaycan komando birliklerinin temsili düşmanın temas hattındaki mevzilerini ele geçirmesi ile başladı.

Temsili düşmanın hava savunma birliklerinin etkisiz hale getirildiği tatbikatta, Türk F-16'ları düşman hedeflerini imha etti.

Füze ve topçu birliklerinin atışları sonrasında tank birliklerinin düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği tatbikatta, Bayraktar TB2 SİHA'lar temsili düşmanın "İskender" ve "Toçka-U" füze sistemlerini nokta atışlarıyla imha etti.

Birliklerin zırhlı araçlarla atak yaptığı tatbikatta Türk ve Azerbaycan özel birlikleri temsili düşmanın arkasına havadan indirme yaparak üst düzey komutanları ele geçirdi.

Bakü'nün yanı sıra Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilen tatbikatta 3 bin personel, 130 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 100 top ve füze sistemi ile yaklaşık 20 uçak ve helikopter yer alıyor.

Türk ve Azerbaycan orduları arasında etkileşim ve koordinasyonunun artırılmasının amaçlandığı "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yarın sona erecek.

Etiketler : türkiye azerbaycan mustafa kemal Atatürk 2023 tatbikatı
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Münasebetsiz bir gün!

Münasebetsiz bir gün!
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX