Azerbaycan'da 'Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı'
Kaynak: İHA
Türkiye ve Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri arasında gerçekleşecek 'Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı' çerçevesinde Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a intikal etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Türkiye ve Azerbaycan'ın kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, iş birliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak için icra edilecek "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı"nın 23 Ekim tarihinde başlayacağını duyurdu.
Türkiye ve Azerbaycan'ın kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, iş birliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte harekât icra etme kabiliyetini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan "Mustafa Kemal Atatürk 2023... pic.twitter.com/OypmcasxN1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2023
MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tatbikatta görev alacak F-16 uçaklarının Azerbaycan'a intikal ettiğini bildirirken, görüntülerde, tatbikatın hazırlık süreci ve Türk savaş uçaklarında pilotların Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtığı anlar yer aldı.
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