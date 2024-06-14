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14 Haziran 2024 Cuma 17:49:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 17:49:00

Azerbaycan'da ilginç karar! Evlenmeleri yasaklandı

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Azerbaycan'da akraba evliliklerinin getirdiği sağlık risklerini azaltmak amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Yeni karara göre artık ülkede kan bağı olan hala, dayı, amca ve teyze çocuklarının evlenmesi yasaklandı.

Ülkede akraba evliliğinden kaynaklı genetik sorunların önüne geçmek isteyen Bakü yönetimi önemli bir karar imza attı. Bu karar kapsamında artık hala, dayı, amca ve teyze çocukları gibi kan bağı bulunan kişilerin evlenmeleri yasaklandı.

'AYNI DEDE' VURGUSU!

Azerbaycan Milli Meclis Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Komisyonu toplantısında alınan yeni karar doğrultusunda aynı dedeye sahip olan hala, dayı, teyze ve amca çocuklarının evlenmesinin önüne geçildi. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, bu düzenlemenin toplum sağlığını koruma ve genetik hastalıkların önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Türkiye'de de görülen akraba evliliklerine dünyada daha çok Batı Akdeniz ve Güney Hindistan'da rastlanıyor.

Etiketler : Akraba evlilikleri Sağlık riskleri Düzenleme
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