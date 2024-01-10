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Azerbaycan'da Fransız vatandaşı tutuklandı... Casuslukla suçlanıyor
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10 Ocak 2024 Çarşamba 09:59:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 09:59:00

Azerbaycan'da Fransız vatandaşı tutuklandı... Casuslukla suçlanıyor

Kaynak: AA

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Azerbaycan'da bir Fransız vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, bir Fransız vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanlığının, "Azerbaycan'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşının derhal serbest bırakılması gerektiği" yönündeki açıklamasına yazılı yanıt verdi.

"Martin Rian" isimli Fransız vatandaşının 4 Aralık 2023'te casusluk şüphesiyle gözaltına alındığını, daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını aktaran Hacızade, söz konusu kişiyle ilgili tüm işlemlerde ulusal yasalar ve uluslararası yükümlülüklere tam uyulduğunu kaydetti.

Hacızade, bu kişinin Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğinin iki çalışanıyla işbirliği yaptığının belirlendiğini, bu hususun Büyükelçiliğe sorulduğunu fakat Fransa'nın açıklamada bulunmaktan ve soruşturmaya yardımcı olmaktan imtina ettiğini aktardı.

Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki iki çalışanının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirten Hacızade, "Fransız tarafına, Azerbaycan'ın iç işlerine karışma ve söz konusu soruşturmaya müdahale girişimlerini durdurmasını şiddetle tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : azerbaycan casus tutuklama
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