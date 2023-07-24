VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tahıl Girişimi'nin sona ermesine ilişkin Guterres: Bedelini en zayıflar ödeyecek
Afganistan'ın doğusunu sel vurdu: 38 kişi hayatını kaybetti
Szalai Fenerbahçe'ye veda etti: Evim gibi hatırlayacağım
İletişim Başkanlığı'nın 5'inci yılı: Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan mücadele edeceğiz
Muş'ta KÖYDES aracılığıyla köylere 41 milyon 485 bin liralık yatırım
IDEF kapılarını yarın açıyor
24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:10:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:10:00

Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı olan 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kişilere yönelik operasyonda, aralarında bir siyasi parti liderinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu'nun da yer aldığı 5 zanlı mahkemeye çıkarıldı.

"Organize şekilde sahte para veya menkul kıymetlerin hazırlanması, satın alınması veya satılması" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlıların tutuklu yargılanmalarına karar verildi. İbadoğlu'nun tutukluluk süresi 3 ay 26 gün, diğerlerinin tutukluluk süresi ise 4 ay olarak belirlendi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda, ülkede FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini ve bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanlardan birinin Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı İbadoğlu ile ilişkisinin bulunduğuna yönelik ifade verdiği kaydedilmişti.

İfade doğrultusunda İbadoğlu'nun ofisinde arama yapıldığı ve önemli belgelerin bulunduğu belirtilmişti.

Etiketler : fetullahçı terör örgütü azerbaycan fetö
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Sabancı'dan Hande'ye serenat!

Sabancı'dan Hande'ye serenat!
Sulu kutlama

Sulu kutlama
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Havuzda başının üstüne düştü

Havuzda başının üstüne düştü
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Enişte kapalı gişe

Enişte kapalı gişe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX