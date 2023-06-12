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Azerbaycan'da Başkan Erdoğan onuruna yemek verildi
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12 Haziran 2023 Pazartesi 23:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 23:00:00

Azerbaycan'da Başkan Erdoğan onuruna yemek verildi

Kaynak: AA

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KKTC gerçekleştirdiği ziyaret sonrası ikinci durak olarak Azerbaycan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan onuruna yemek verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Bakü'deki Gülüstan Sarayı'nda verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

Etiketler : AZERBAYCAN BAŞKAN ERDOĞAN ONUR YEMEĞİ
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