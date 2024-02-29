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29 Şubat 2024 Perşembe 17:18:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 17:18:00

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Berlin görüşmesi sona erdi

Kaynak: AA

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen barış müzakerelerinde bazı temel konularda ilave çalışmalara devam edilmesi gerektiği açıklandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirdiği ve 2 gün süren görüşmeler sona erdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlar ve heyetleri, 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağının hükümlerine ilişkin tutumlarını müzakere etti. Bazı temel konularda ilave çalışmalara devam edilmesi gerektiği kaydedildi." denildi.

Bakan Bayramov, görüşmelere ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a teşekkür etti.

Etiketler : barış müzakereleri Azerbaycan Ermenistan
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