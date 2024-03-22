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22 Mart 2024 Cuma 22:43:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 22:43:00

Azerbaycan ve Ermenistan arasında İsviçre'de kritik görüşme

Kaynak: AA

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Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Ermenistan Milli Meclis Başkanı Alen Simonyan İsviçre'nin Cenevre şehrinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci İsviçre'ye taşındı. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Ermenistan Milli Meclis Başkanı Alen Simonyan Cenevre şehrinde düzenlenen 148. Parlamentolararası Birlik Asamblesi'nde (PAB) bir araya geldi.

PAB'ın girişimi ve aracılığı ile düzenlendiği belirtilen görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği belirtildi. Toplantıda, 2 ülke meclisinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerine nasıl destek sağlayabileceğine ilişkin konular ele alınırken, normalleşme sürecine katkı sağlayacak konularda da anlaşmaya varıldı.

Etiketler : Azerbaycan Ermenistan İsviçre
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