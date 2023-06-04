Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Milli Savunma Bakanı Güler'i kutladı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, gönderdiği kutlama mesajında, Güler'in Genelkurmay Başkanlığı döneminde Azerbaycan ordusunun gelişmesine ve muharebe kabiliyetinin artmasına desteğini esirgemediğini belirtti.

Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacağı süre boyunca da ortak faaliyetlerin üst düzeyde devam edeceğine emin olduğunu vurgulayan Hasanov, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Türkiye orduları arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine ve güçlenmesine büyük katkılarınız olacak. Sizi şahsım ve Azerbaycan ordusu personeli adına yürekten kutluyor, bundan sonraki faaliyetlerinizde büyük başarılar diliyorum."