VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde iki terörist teslim oldu
Meclis, 30. Başkanı'nı seçecek
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Milli Savunma Bakanı Güler'i kutladı
Mersin'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Sağlık Bakanı Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görevlerine devam edecek
04 Haziran 2023 Pazar 12:38:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 12:38:00

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Milli Savunma Bakanı Güler'i kutladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, görevi devralacak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kutladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, gönderdiği kutlama mesajında, Güler'in Genelkurmay Başkanlığı döneminde Azerbaycan ordusunun gelişmesine ve muharebe kabiliyetinin artmasına desteğini esirgemediğini belirtti.

Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacağı süre boyunca da ortak faaliyetlerin üst düzeyde devam edeceğine emin olduğunu vurgulayan Hasanov, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Türkiye orduları arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine ve güçlenmesine büyük katkılarınız olacak. Sizi şahsım ve Azerbaycan ordusu personeli adına yürekten kutluyor, bundan sonraki faaliyetlerinizde büyük başarılar diliyorum."

Etiketler : türkiye azerbaycan zakir hasanov yaşar güler milli savunma bakanı
‘Bilsem ki' düeti

‘Bilsem ki' düeti
Lahmacunla şov yapılmaz

Lahmacunla şov yapılmaz
Pişti oldular

Pişti oldular
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Psikolojik destek aldım

Psikolojik destek aldım
881 bin TL'lik kombin

881 bin TL'lik kombin
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Kendi şarkısını yorumladı

Kendi şarkısını yorumladı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX