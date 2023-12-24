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24 Aralık 2023 Pazar 16:09:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 16:09:00

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Bakan Güler'e şehit askerler için başsağlığı diledi

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hasanov, terörün her türlüsünü şiddetle kınadığını, terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğunu ve desteklediğini vurguladı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli ve kendi adına şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziyelerini sunduğunu kaydeden Hasanov, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.

Hasanov ve Güler, görüşmede bölgesel güvenlik konularını da ele aldı.

Etiketler : Pençe-Kilit Harekatı şehit askerler başsağlığı dileği
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