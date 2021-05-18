Azerbaycan'dan SİHA paylaşımı...

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18 Mayıs 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 11:30:00

Azerbaycan ordusundan 15 bin kişilik dev tatbikat: Bayraktar SİHA'lar havalandı

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Azerbaycan ordusunun tatbikatında, Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı. Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı.

Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı.

Azerbaycan ordusunun tatbikatında, Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı.


Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı.

SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.

Azerbaycan ordusunun, 15 bin askerin katılımıyla dün başlattığı tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Etiketler : azerbaycan savunma bakanlığı siha
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