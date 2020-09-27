Azerbaycan ordusu ilerliyor! 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı
Kaynak: IHA
Azerbaycan Askeri Kuvvetlerince, Ermenilerin saldırı noktalarına düzenlenen karşı saldırı sonucunda bazı köyler Ermeni işgalinden kurtarıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığı belirtildi. Şiddetli çatışmalar devam ederken, Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile ayrıca Ağdara bölgesi ve Murovdağ yönünde Ermeni mevzileri tahrip edilerek stratejik tepeler kontrol altına alındı.
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