Azerbaycan halkının Türkiye'ye yardım seferberliği sürüyor

Azerbaycan hükümeti bugüne kadar Türkiye'ye 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım gönderdi. Deprem bölgesinde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 34'ü sağlık çalışanı 725 personel arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı 10 askeri doktorla 8 hemşire de Türkiye'deki deprem bölgesinde görev yapıyor.

Devletin yardımlarının yanı sıra Azerbaycan halkı da Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu"nun başlattığı kampanyaya destek veren çok sayıda Azerbaycanlı, giysi, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu. Toplanan malzemeler tırlara yüklenerek Türkiye'ye gönderildi. Haydar Aliyev Kapalı Spor Merkezi toplama alanı olarak tahsis edildi ve Azerbaycanlılar akın akın buraya malzeme getiriyor.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği (Yardımı)" platformu da Türkiye'deki deprem mağdurları için yardım toplamaya başladı. Azerbaycan Kızılayının, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası da devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı da Türkiye'de meydana gelen depremlerin mağdurlarına destek amacıyla insani yardım gönderecek.

Azerbaycan bankaları Türkiye'de yapılan doğrudan para yardımları için komisyon ücretini kaldırırken, televizyonlar bir süre eğlenceli programlar yayımlamama yönünde karar aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarındaki profil resimleri siyaha boyanırken, Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine birkaç gün akşam saatlerinde Türk bayrağı yansıtılacak.