VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kardeş ülke Türkiye'ye elimizden gelen yardımı sağlamaya hazırız"
Depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi etmeye hazır olduklarını söyledi
Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı
THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasını kaldırdı
İncirlik Üssü'nden depremzedelere yardım malzemesi sevkiyatı
Alman Meclisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
Türkiye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundular
Hatay'da iki çocuğuyla enkazdan çıkarılan kadının ilk isteği su oldu
Almanya'da yaşayan gurbetçilerin topladığı yardım malzemeleri Türkiye'ye getirildi
Özel harekat polisleri 57 saat sonra enkazdan kurtardı
Deprem bölgesindeki iş dünyası da vatandaşlar için seferber oldu
Depremleri "çok sıra dışı bir durum" olarak nitelendirdi
Azerbaycan halkının Türkiye'ye yardım seferberliği sürüyor
Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki genç kız 42 saat sonra kurtarıldı
Deprem bölgesindeki okullar ve öğretmenevlerinde 251 bin depremzede konaklıyor
İstanbul Valisi Yerlikaya: 22 ağır iş makinesi ve 4 tır, deprem bölgelerine sevk edildi
Türk Kızılay deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin kişiye sıcak yemek dağıttı
Avrupa'dan Türkiye'ye kurtarma ekibi sevk eden ülke sayısı 23'e yükseldi
"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz onarıma devam etmektedir"
AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda çadırkent kuruldu
Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına komandolar ve madencilerden destek
KGM: Deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmuyor
TOBB deprem yaralarının sarılması için yardım kampanyası düzenledi
08 Şubat 2023 Çarşamba 15:40:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 15:40:00

Azerbaycan halkının Türkiye'ye yardım seferberliği sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan devleti ve halkının Türkiye'deki deprem mağdurlarına destek için başlattığı kampanyalar sürüyor.

Azerbaycan hükümeti bugüne kadar Türkiye'ye 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım gönderdi. Deprem bölgesinde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 34'ü sağlık çalışanı 725 personel arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı 10 askeri doktorla 8 hemşire de Türkiye'deki deprem bölgesinde görev yapıyor.

Devletin yardımlarının yanı sıra Azerbaycan halkı da Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu"nun başlattığı kampanyaya destek veren çok sayıda Azerbaycanlı, giysi, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu. Toplanan malzemeler tırlara yüklenerek Türkiye'ye gönderildi. Haydar Aliyev Kapalı Spor Merkezi toplama alanı olarak tahsis edildi ve Azerbaycanlılar akın akın buraya malzeme getiriyor.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği (Yardımı)" platformu da Türkiye'deki deprem mağdurları için yardım toplamaya başladı. Azerbaycan Kızılayının, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası da devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı da Türkiye'de meydana gelen depremlerin mağdurlarına destek amacıyla insani yardım gönderecek.

Azerbaycan bankaları Türkiye'de yapılan doğrudan para yardımları için komisyon ücretini kaldırırken, televizyonlar bir süre eğlenceli programlar yayımlamama yönünde karar aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarındaki profil resimleri siyaha boyanırken, Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine birkaç gün akşam saatlerinde Türk bayrağı yansıtılacak.

Etiketler : kahramanmaraş deprem azerbaycan yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX