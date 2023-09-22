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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Bakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti
22 Eylül 2023 Cuma 18:09:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 18:09:00

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Bakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti

Kaynak: IHA

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkevi'nde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakan Fidan'a Türkevi'nde kullanılmak üzere Karabağ halısı hediye etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Can Azerbaycan'a bu anlamlı hediye için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : bakan fidan ceyhun bayramov Türkevi
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