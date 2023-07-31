Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: (Avrupa'da) Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kabul edilemez ve bunu kınıyoruz
Kaynak: AA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "(Avrupa'da) Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kabul edilemez ve bunu kınıyoruz." dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "(Avrupa'da) Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kabul edilemez ve bunu kınıyoruz." dedi.
Bayramov, "Azerbaycan, Türkiye, İsrail platformu ilişkilerimizin daha geniş coğrafyada gelişimi açısından faydalı olabilir." ifadesini kullandı.
- "(Avrupa'da) Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kabul edilemez ve bunu kınıyoruz"
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