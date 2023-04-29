"Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının birleşmesinde büyük rol oynuyor." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür. Kızıl Elma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur." dedi.



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