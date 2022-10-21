Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kaza geçiren Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'la bir süre sohbet eden Aliyev geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aliyev ayrıca, Yıldırım'la birlikte kaza geçiren ve aynı hastanede tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi de ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a gelen Yıldırım ve Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza geçirmişti.

Yıldırım ve Ayrım helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Yıldırım, Ayrım, Demirci'nin durumunun iyi olduğunu açıklamış, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.

AZERBAYCAN'DA KAZA GEÇİREN BİNALİ YILDIRIM'I TAŞIYAN AMBULANS UÇAK İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Azerbaycan'da dün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı taşıyan, Türkiye'den gelen ambulans uçak İstanbul'a hareket etti.

Yıldırım'ın yanı sıra kaza yapan araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin de yer aldığı uçak Bakü'den ayrıldı.