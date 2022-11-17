VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti
Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
Kremlin: BM, Rus tarım ihracatındaki sorunlar için güvence verdi
Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
Ulusal Staj Programı'na 400 bin başvuru bekleniyor
Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı
İsrail'de bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlık hükümetin kurulmasını engelliyor
Rusya: Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde "hassas konular" ele alındı
Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi
Aliyev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyenlerle konuşmaya hazırız
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor
Almanya'nın ihracatının gelecek yıl yüzde 2 düşmesi bekleniyor
İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür
HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor Genel Kurulda
Tahıl koridoru krizi 'lider diplomasisi' ile aşıldı
Rus döviz piyasasında "dost ülkelerin" para birimlerinin payı artarken, doların payı düşüyor
ABD, İran Radyo ve Televizyon Kurumundan isimleri yaptırım listesine aldı
Trablus'ta uçaktan inmeyi reddeden Dendias, Bingazi'de Hafter'le görüştü
Arnavutluk, Thodex'in kurucusunu Türkiye'ye iade edecek
Başkan Erdoğan, Netanyahu ile telefonda görüştü
Tahıl koridoru görüşmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi
İspanya'da demografik çöküş alarm veriyor
Rusya: Taraflardan itiraz gelmediği için Tahıl Anlaşması 120 gün uzatıldı
17 Kasım 2022 Perşembe 17:25:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 17:25:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyenlerle konuşmaya hazırız

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyen Ermenilerle hak ve güvenlikleri konularını görüşmeye hazır olduklarını, bu sürecin de başlatıldığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Ortaklığı Özel Temsilcisi Dirk Schuebel liderliğindeki AB yetkilileri ve Doğu Ortaklığına üye bazı ülke temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede, Azerbaycan'ın Doğu Ortaklığını üye ülkeler arasındaki iş birliğinden ziyade Avrupa Birliği ile iş birliğini güçlendirmek için ek bir fırsat olarak değerlendirdiğini belirten Aliyev, yeni jeopolitik koşullar nedeniyle mevcut mekanizmaları yeniden ele almak gerektiğini dile getirdi.

AB heyetinin Bakü'den önce Erivan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Aliyev, Ermeni yönetiminin "Barış istiyoruz." ifadelerinin manipülasyon olduğunu vurguladı. Aliyev, şöyle devam etti:

"Çünkü gerçekten barış isteselerdi teklifimize cevap verirlerdi. Savaşın bitiminden hemen sonra bir barış anlaşması için müzakerelere başlamayı teklif eden bizdik. Toprağı yıllardır işgal altında olan bir ülkenin zorla adaleti tesis etmesi, düşmanı yendikten sonra barış teklif etmesi dünya tarihinde enderdir. Topraklarımızın Ermenistan tarafından yakılıp yıkılmasına, Azerbaycanlıların çektiği acılara rağmen biz barış teklif ettik. Beş maddeden oluşan bir barış metni önerdik. İlişkilerin normalleşmesinin temelini belirlemeye çalışan bizdik. Ermenistan bu sürecin ilk aşamasında çok tereddütlüydü. Şimdi barıştan bahsediyorlar ama bizler barışın onlar için ne anlama geldiğini anlamıyoruz."

Aliyev, Ermenistan yönetiminden yapılan açıklamaların çelişkili olduğuna dikkati çekerek, "İki yolumuz olmalı, Azerbaycan-Ermeni ilişkilerinin normalleşme süreci ve ayrıca Azerbaycan ve Karabağ'daki Ermeni azınlığı hak ve güvenlik açısından ilgilendiren konular." dedi.

Erivan yönetiminin, Karabağ'daki Ermeni azınlığı ilgilendiren meseleleri barış anlaşması görüşmelerine çekmek istediğini anlatan Aliyev, "Bu imkansız. Buna razı olmayacağız. Bu nedenle, Ermeni hükümetinin gündemiyle ilgili tamamen net bir pozisyonuna ihtiyacımız var. Geçenlerde 'Onlar barış istiyorsa biz de barış isteriz.' dedim. Barış istemiyorlarsa, bu onların tercihi. 30 yıldır barışımız olmadı ve Ermenistan bunun nasıl bittiğini unutmamalı." diye konuştu.

Karabağ'daki Ermenilerin hak ve güvenliğini Erivan ile konuşmayacaklarını ifade eden Aliyev, şunları kaydetti:

"Bunu Karabağ'da yaşayan Ermenilerle konuşmaya hazırız ama ceplerinde Moskova'nın gönderdiği ve Rus halkından çaldığı milyarlarca parası olan Vardanyan gibilerle değil. Moskova'dan oraya çok net bir gündemle gönderildi. Karabağ'da yaşayan ve orada yaşamak isteyen insanlarla konuşmaya hazırız. Biz buna hazırız. Bu arada bu süreç başladı. Bazı ülkelerden yani dışarıdan müdahale olmasaydı, o süreci durdurmak için bir girişimde bulunulmasaydı, o zaman süreç daha dinamik olabilirdi diye düşünüyorum."

Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerle görüşme sürecinde, Azerbaycan'a destek vereceğini düşündüğü AB, ABD ve Rusya arasında fikir birliğinin olması gerektiğini bildirdi.

Etiketler : azerbaycan ilham aliyev karabağ
Ajda Pekkan galaksiler arası bir ses

Ajda Pekkan galaksiler arası bir ses
Güzellik algısını kırdım

Güzellik algısını kırdım
Yakalandım

Yakalandım
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
18 yıllık imaj

18 yıllık imaj
‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!

‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!
Serumla sete çıktı

Serumla sete çıktı
Abiye vefa

Abiye vefa
Nostaljik paylaşım

Nostaljik paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX