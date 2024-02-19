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19 Şubat 2024 Pazartesi 14:32:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 14:32:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da... Resmi Törenle karşılandı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Aliyev'in Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir'di. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. "Stratejik müttefikliğimizi geliştirmek ve güçlendirmek iki ülkenin en yüce vazifesidir." vurgusu yaptı.

5'inci kez Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, seçim zaferinin ardından Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev'in bir sonraki durağı ise Yenimahalle'deki Haydar Aliyev Parkı oldu. Parkı gezen Azerbaycan Cumhurbaşkanı, babası Haydar Aliyev'in anıtına da gül bıraktı.

BAŞKAN ERDOĞAN, RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Beştepe'deki karşılama töreninin ardından iki lider başbaşa görüşmeye geçti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ise anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

Etiketler : başkan erdoğan azerbaycan ilham aliyev
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