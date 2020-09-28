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28 Eylül 2020 Pazartesi 14:18:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 14:19:00

Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Eyvazov, "Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor" dedi.

Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait 24 tank ve zırhlı aracı, 15 OSA tipli uçaksavar sistemini ve 18 İHA'yı imha ettiğini kaydetti.

Ermenistan tarafının kayıplarını gizlediğini belirten Eyvazov, "Düşman kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğu tespit edildi. Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor." ifadesini kullandı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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