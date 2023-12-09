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09 Aralık 2023 Cumartesi 07:24:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 07:24:00

Ayvalık açıklarında 91 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botlar bulunduğu tespit edildi.

"KB-115" ve "KB-40" sahil güvenlik botlarıyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 91 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Ekipler, diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : ayvalık düzensiz göçmen midilli adası
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