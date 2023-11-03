VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"
İngiltere, Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak
Borsa güne yükselişle başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yunanistan'da deprem
03 Kasım 2023 Cuma 00:13:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 00:13:00

Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen iki ayrı bottaki 79 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İkinci olayda ise Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 40 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı ve işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.

Etiketler : düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Ayvalık ilçesi
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX