Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen iki ayrı bottaki 79 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı.
İkinci olayda ise Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 40 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı ve işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.
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