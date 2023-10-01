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01 Ekim 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 08:15:00

Ayvalık açıklarında 149 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 149 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik botlarda ve can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 149 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-4510" tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : ayvalık düzensiz göçmen türk kara suları balıkesir
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