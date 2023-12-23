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23 Aralık 2023 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 07:30:00

Ayvacık açıklarında 79 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 79 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84', Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-8' ve 'KB-20' sevk edildi.

Ekiplerce iki farklı noktada lastik botlar içindeki 79 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Etiketler : çanakkale ayvacık kaçak göçmen
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