Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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