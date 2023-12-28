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28 Aralık 2023 Perşembe 23:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 23:00:00

Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Etiketler : düzensiz göçmen yakalama AYVALIK ÇANAKKALE
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