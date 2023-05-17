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17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:34:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:34:00

Aytun Çıray Millet İttifakı'nı eleştirdi: 'Seçim hilesiyle kaybettik' mazeretinden bıktım

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İYİ Partili Aytun Çıray, seçim mağlubiyetini kabul etmek yerine yalanlara sarılan 7'li koalisyona tepki gösterdi. Çıray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şu 'seçim hilesi ile kaybettik' mazeretinden bıktım. Üstelik seçmende umutsuzluk yaratıyor. Sormazlar mı altılı masanın seçim güvenliği komisyonu ne işe yaradı diye. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?' dedi.

14 Mayıs'ta sandık başına gidildi ve oylar kullanıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili adaylarından kimlerin Meclis'e girdiği belirlendi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50'yi geçen aday olmadığı için ikinci tur yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda aldığı yüzde 49,50'lik oy muhalefetin dengeleriyle oynadı.

"SORMAZLAR MI ALTILI MASA'NIN SEÇİM GÜVENLİĞİ KOMİSYONU NE İŞE YARADI DİYE"

Hüsrana uğrayan Millet İttifakı nasıl bir ikinci tur politikası izleyeceğine karar verirken, İyi Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Seçimlerde hile yapıldı iddiasından bıktığını söyleyen Çıray, bu iddiaların seçmende umutsuzluk yarattığını söyledi. Altılı masanın seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalarını eleştiren Çıray, "İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?" dedi.

"ŞU 'SEÇİM HİLESİ İLE KAYBETTİK' MAZERETİNDEN BIKTIM"

Aytun Çıray'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: "Şu "seçim hilesi ile kaybettik" mazeretinden bıktım. Üstelik seçmende umutsuzluk yaratıyor. Sormazlar mı Altılı Masa'nın seçim güvenliği komisyonu ne işe yaradı diye. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?"

Etiketler : 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri Aytun Çıray İyi Partili Aytun Çıray
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