Aytuğ Atıcı, CHP-DEM Parti ittifakını açık etti!

CHP, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. Kandil'deki terör elebaşlarından da "Kent uzlaşısını güçlendirin" talimatı verildi.

DEM İSTEDİ CHP ADAY DEĞİŞTİRDİ

İstanbul ve Esenyurt'un merkeze alındığı kirli pazarlık hayli dikkat çekici bir hal aldı. DEM Parti istedi ve CHP Esenyurt'ta DEM Partili bir ismi aday gösterdi. Ayrıca DEM Parti İstanbul'da yarışın daha başa baş geçeceği tahmin edilen 22 ilçesinde aday göstermedi. Bu yöntemle CHP'li aday desteklenecek.

AKDENİZ'DE KİRLİ OYUN

İstanbul Esenyurt'un yanı sıra kirli ortaklığın bir diğer adresi de Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. CHP, ilçede DEM Parti'nin adayını desteklediğini açıkladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Mersin Akdeniz ve Esenyurt için CHP ile anlaştıklarını duyurmuştu.

AYTUĞ ATICI'DAN İTTİFAK İTİRAFI!

Kirli ittifaka ilişkin çarpıcı itiraf ise bu kez CHP kanadından geldi. CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, partisinin DEM Parti ile açık açık ittifak yaptığını ilan etti. Esenyurt ve Akdeniz'de anlaşmaya varıldığının altını çizen Atıcı, "Keşke daha çok ittifak yapılsa" dedi.

"KEŞKE DAHA ÇOK YERDE YAPILSA"

"Gizli bir ittifak yok. Açık açık ittifak yaptık" diyen Atıcı şunları söyledi:

"Bunun daha ötesi yok. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık. Cumhur İttifakı'nın yaptığı gibi bir ittifak yoktur ancak Esenyurt'ta, Mersin Akdeniz'de yaşanan bir iş birliğidir. Kent uzlaşısı adı altında bir iş birliğidir. Keşke daha çok yerde yapılsaydı. Bu gizli değil, bu açık seçik yapılan bir şeydir. Bunu hiç kimse gizleyemez."

"BELEDİYE MECLİSLERİNDE DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

CHP'nin DEM Parti'ye belediye meclis üyeliği vereceğine yönelik iddialara da değinen Atıcı " Gizli İttifak Zafer Partisi ile yapıldı, dünya başımıza yıkıldı. Bir daha aynı hata yapılabilir mi? CHP DEM Parti ile iş birliği yaparsa Meclislerde grup kuracaklarmış. Olacak tabii. Normal ve güzel bir şeydir bu. Zaten TBMM'de varlar aynısını biz Belediye Meclislerinde de görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İBB'DE 20'YE YAKIN DEM PARTİLİ..."

CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise iki parti arasındaki kirli pazarlığın yalnızca Esenyurt ile sınırlı olmadığını, hedeflerinde İBB Meclisi'nin de olduğunu vurgulamıştı. Yarkadaş, "DEM Parti kent uzlaşısı kapsamında Esenyurt'ta aday çıkarmayacak. Ahmet Özer, CHP'den aday olacak. DEM Parti'de CHP'den çeşitli ilçelerden 1'er meclis üyesi sokarak İBB'de kendisini temsil ettirecek. 20'ye yakın bir sayıdan bahsediliyor" şeklinde konuşmuştu.