Ayşenur Arslan yine rezil oldu

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12 Ekim 2021 Salı 10:22:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 10:24:00

Ayşenur Arslan'dan göz göre göre yalan! "Hükümete sallayayım" derken alay konusu oldu

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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'de yemin etmediği yalanını söyleyince sosyal medyada dalga konusu oldu.

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan, kimi zaman saldırgan ve iftira niteliğindeki söylemleri nedeniyle RTÜK'ten ceza alırken, kimi zaman da yaptığı gaflarla gündeme geliyor.

Bu kez de yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'de yemin etmediği sözlerini sarfeden Ayşenur Arslan, sosyal medyanın diline düştü.

BAKAN ÖZER'İN YEMİNİ PAYLAŞILDI

Ayşenur Arslan'ın gafı sonrası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'deki yemini, kendisinin de yer aldığı konuşmasıyla birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

Etiketler : Halk TV Medya Mahallesi Ayşenur Arslan
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