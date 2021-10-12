Ayşenur Arslan yine rezil oldu

Ayşenur Arslan'dan göz göre göre yalan! "Hükümete sallayayım" derken alay konusu oldu

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan, kimi zaman saldırgan ve iftira niteliğindeki söylemleri nedeniyle RTÜK'ten ceza alırken, kimi zaman da yaptığı gaflarla gündeme geliyor.

Bu kez de yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'de yemin etmediği sözlerini sarfeden Ayşenur Arslan, sosyal medyanın diline düştü.

BAKAN ÖZER'İN YEMİNİ PAYLAŞILDI

Ayşenur Arslan'ın gafı sonrası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'deki yemini, kendisinin de yer aldığı konuşmasıyla birlikte sosyal medyada paylaşıldı.