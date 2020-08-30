Ayşe Hümeyra Ökten Medine'de Hakk'a yürüdü

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30 Ağustos 2020 Pazar 22:57:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 23:06:00

Ayşe Hümeyra Ökten Medine'de vefat etti

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, 85 yaşında Medine'de vefat etti.

Hayatını insanlığa ve hastalarına adayan Prof. Dr. Sadettin Ökten'in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, 85 yaşında ebedi aleme irtihal etti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camia için çok değerli bir ismi ebedi aleme uğurladıklarını belirterek, "Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, hem öncü hem adanmış bir isimdir. Ömrünü hak yolunda, hakka ve halka hizmet etmek için geçirdi. Öncüydü, çünkü hiç kız çocuklarının yüksek tahsil görmediği bir dönemde, tabii ki ailesinin de etkisiyle tıp fakültesinde okudu. İkinci önemli yanı, başörtülü olarak mesleğini yapan ilk kadın doktordu." diye konuştu.

Ökten'in, ilmi açıdan pek çok konuda Müslüman kadınlara öncü olduğunu işaret eden Çal, şunları kaydetti:

"Babası imam hatiplerin kurucusu merhum Celaleddin Ökten'in de camiamız için öncü bir rolü var biliyorsunuz, o geleneği de devam ettirmiş oldu. 1950'li yıllardaki eğitim hayatı ve mesleğe başlamasının ardından bir gün kapısını güzel bir kısmet çaldı. O kısmet, Kızılay'ın görevlisi olarak hacca gitmekti. O günden sonra yani kutsal toprakların havasını teneffüs ettikten sonra bir daha dönmek istemedi. Hem Medine'de hem İstanbul'da yaşamaya başladı. Sınavsız girdiği tıbbiyede kariyer hedeflerini elinin tersiyle iterek, Allah'a iyi bir kul olmaya ve muhtaç insanlara desteğe adadı kendini. Biz de şahidiyiz, o hem Allah'a iyi bir kul, hem de peygamber efendimize iyi bir ümmetti. Allah makamını ali eylesin inşallah."

DR. AYŞE HÜMEYRA ÖKTEN

Cumhuriyet'in ilk döneminde tıp eğitimi alıp doktor olan Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, okuldan mezun olduktan sonra bir süre Sarıyer Verem Savaş Dispanseri'nde çalıştı.

Ökten, henüz asistanken Kızılay'ın ilk kadın doktor görevlisi olarak hacca gitti ve Medine'ye gerçekleştirdiği bu yolculuktan sonra Suudi Arabistan'da oturma izni alarak, hayatını orada yaşamaya karar verdi. Daha sonra babası da Medine'de oturma arzusu duyunca işinden istifa ederek, ailecek Medine'ye yerleşti.

Görevi nedeniyle gittiği Medine'ye bağlanan Ökten, 1960'tan sonra dokuz ay Suudi Arabistan'da, üç ay İstanbul'da kalarak çalışmalarını sürdürdü.

Dr. Ökten, babasının çevresinde yer alan ilim ve bilim dünyasından pek çok önemli isim olan Mehmed Zahid Kotku, Babanzade Ahmed Naim, Mehmed Ali Ayni, Mahir İz, Nurettin Topçu gibi bir döneme damgasını vurmuş ilim adamlarının hayatına yakinen şahit oldu ve onların bilgisinden istifade etti.

Kendisini hastalarına adayan Ökten, yoğun iş hayatı nedeniyle hastalarına yeterince vakit ayıramayacağı düşüncesiyle evlenmedi.

Ökten, 85 yaşında Medine'de hayata veda etti.

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